Polícia Federal investiga fraudes em benefícios do INSS Arquivo

Publicado 01/12/2021 07:52 | Atualizado 01/12/2021 09:07

Rio - A Polícia Federal deflagrou duas operações simultâneas, a Falsum Identitatis e Patronos, no Rio, nesta quarta-feira. O objetivo é desarticular uma quadrilha especializadas em fraudes previdenciárias no Rio. Ao todo, 40 policiais participam das ações para cumprir 12 mandados judiciais, expedidos pela 1ª e 4ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Até o momento, duas pessoas foram presas.

Na operação Falsum Identitatis, os policiais federais cumprem quatro mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão, em residências de pessoas investigadas por fraudes contra o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

As investigações apontaram que a quadrilha é especializada na falsificação de documentos de identidade, e que atualmente existem dezenas de benefícios ativos sendo sacados mensalmente, obtidos com o uso de documentos falsos.

Em conjunto com a ação, agentes cumprem ainda outros quatro mandados de busca e apreensão, no âmbito da Operação Patronos, também relacionada a fraudes contra o INSS, no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Belford Roxo.

A Operação Patronos investiga a possível participação de advogados e despachantes em um esquema para obter pensões fraudulentas junto ao INSS. Nesses casos, criminosos usavam documentos falsificados que atestavam vínculos conjugais com pessoas falecidas.

Nas investigações das duas operações deflagradas nesta quarta, a Polícia Federal contou com o apoio do Núcleo Estadual da Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista no Estado do Rio de Janeiro (NUINT/RJ), órgão do Ministério do Trabalho e Previdência.

Segundo a corporação, é estimado um prejuízo de cerca de R$ 20 milhões de reais, caso os esquemas fraudulentos não fossem descobertos.