Paciente testou positivo na segunda-feiraLeopoldo Silva/Agência Senado

Publicado 01/12/2021 11:11

Rio - O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, disse nesta quarta-feira que capital já identificou uma paciente com suspeita da variante Ômicron da covid-19. A informação foi divulgada durante um evento da Prefeitura do Rio.

Segundo ele, uma mulher, moradora do Flamengo, na Zona Sul do Rio, chegou à cidade após uma viagem à Joanesburgo, na África do Sul. Ela testou positivo para covid nesta segunda-feira. Agora, uma amostra será analisada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para confirmar se o caso trata-se de uma infecção da variante Ômicron. A paciente está assintomática.



Em entrevista ao programa Isabele Benito, na Super Rádio Tupi, Soranz afirmou pessoas que tiveram contato a paciente já testaram negativo para a doença. “A gente tem que aguardar o resultado da Fiocruz […] O principal desafio é aumentar a cobertura vacinal. […] Não tem nenhuma indicação que a vacina não proteja contra a Ômicron”, disse o secretário.

Três casos em São Paulo

Nesta quarta-feira, a Secretaria de Saúde de São Paulo identificou o terceiro caso da variante Ômicron no Brasil. O paciente é um passageiro que chegou da Etiópia, de 29 anos e desembarcou em Guarulhos no sábado, 27, quando testou positivo para covid-19.



De acordo com as informações do Estadão Conteúdo, o passageiro está em isolamento domiciliar desde o desembarque, sem sintomas, e sendo acompanhado pela vigilância do município de Guarulhos, local que reside. O homem é vacinado com duas doses do imunizante da Pfizer.



Os dois primeiros casos da variante Ômicron no estado foram confirmados na tarde de terça-feira, 30. Os casos são de um homem de 41 anos e uma mulher de 37, provenientes da África do Sul. Eles desembarcaram no Brasil no dia 23 e fizeram exame antes de embarcar novamente no dia 25. Ambos tiveram resultado positivo em exames de PCR coletados no Aeroporto Internacional de Guarulhos, antes de viagem à África do Sul.