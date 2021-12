A prisão foi feita por agentes da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV) - Divulgação

Publicado 01/12/2021 12:31

Rio - Um empresário, de 43 anos, do ramo de informática, foi preso nesta quarta-feira, em flagrante, acusado de armazenar material com pornografia infanto-juvenil. Ele foi preso dentro de casa, na Estrada dos Bandeirantes, no Recreio, na Zona Oeste do Rio. Um mandado de busca e apreensão também será cumprido em sua loja, na Barra da Tijuca. A ação foi realizada pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) comandada pelo delegado titular, Adriano França.



A prisão aconteceu após três meses de investigação realizada pelo setor especializado no combate a abusos sexuais contra crianças e adolescentes na internet. A categoria de apuração foi criada pela Polícia Civil, pois segundo a corporação, esse tipo de crime vêm crescendo desde o início da pandemia.



O preso foi enquadrado no crime do artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca), que pontua sobre o armazenamento de material pornográfico infantil. Entretanto, a perícia no material será realizada pelos peritos do setor de Informática do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) para verificar se o material foi compartilhado. Caso a perícia confirme, o crime terá pena mais grave.