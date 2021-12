PM apreendeu um revólver, munições, equipamentos militar, drogas, dinheiro, uma tornozeleira e celulares - Divulgação/PMERJ

PM apreendeu um revólver, munições, equipamentos militar, drogas, dinheiro, uma tornozeleira e celularesDivulgação/PMERJ

Rio - Uma ação da 3ª Promotoria de Justiça de Itaperuna do Ministério Público do Rio (MPRJ), em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil, prendeu 12 pessoas nesta quarta-feira (1), em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. A operação Vale Vermelho teve o objetivo de desarticular grupos de traficantes de diversas localidades do município.

A investigação realizada antes da ação identificou vários criminosos que atuam na venda de drogas no Vale do Sol, Boa Fortuna, Bom Pastor e Aeroporto. A apuração monitorou terminais telefônicos de investigados, com apoio do setor de inteligência do Sistema de Identificação Penitenciária (SIPEN), a partir de autorizações judiciais.

As escutas comprovaram as suspeitas e permitiram identificar diferentes funções dentro da organização criminosa. Ao todo foram cumpridos nove mandados de prisão, 22 mandados de busca e apreensão, além da prisão em flagrante de três pessoas. Outros sete acusados estão foragidos. De acordo com a Polícia Militar, o 29ºBPM (Itaperuna) apreendeu, durante a operação, um revólver, munições, equipamentos militar, drogas, dinheiro em espécie, uma tornozeleira e diversos celulares.