Rio de Janeiro

CPI pede indiciamento de quatro envolvidos no incêndio do Ninho do Urubu

Além deles, a CPI pediu o indiciamento de outras 15 pessoas nos incêndios do Hospital Badim, na Tijuca, Zona Norte do Rio, e da Whiskeria Quatro por Quatro, no Centro do Rio

Publicado 14/12/2021 18:36 | Atualizado há 4 horas