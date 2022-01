Publicado 15/01/2022 00:00

O período vivido no Rio já se assemelha ao mais crítico da pandemia, com uma exceção enorme: as vidas que não estão sendo perdidas. Apesar de toda comprovação, o número de não vacinados ainda é alto. A vacina é a maior prova de valorização da sua vida e da dos outros.



A Liesa confirmou o desfile do Grupo Especial. Esse time precisa de planejamento. Envolve centenas de pessoas, que muitas vezes vivem dessa renda.