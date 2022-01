Passageiros enfrentam dificuldades nos trens nesta quarta-feira - Reprodução TV Globo

Passageiros enfrentam dificuldades nos trens nesta quarta-feiraReprodução TV Globo

Publicado 26/01/2022 16:06 | Atualizado 26/01/2022 16:16

Rio- Depois de ocorrências técnicas no ramal de Saracuruna, pela manhã, passageiros voltaram a ter problemas nos trens do ramal Guapimirim e Belford Roxo, na tarde desta quarta-feira (26), segundo informações do Centro de Operações do Rio.

Os trens do ramal de Guapimirim estão fora de operação devido a problemas em uma locomotiva. De acordo com a Supervia, em função de uma manutenção emergencial no trem a operação no trecho está temporariamente suspensa.

Já no ramal Belford Roxo, apesar do Centro de Operações do Rio afirmar que a linha está com operação irregular, a Supervia afirma que não há registro de problemas e que a operação segue normal.



Em nota, a concessionária informou que atua para normalizar a circulação no menor tempo possível e que os clientes estão sendo informados através do sistema de áudio das estações.



Mas, nas redes sociais usuários reclamaram da situação. "O cliente não tem um dia de descanso", lamentou uma a internauta.

Outra se queixou do valor da passagem. "A passagem aumenta, mas a qualidade do serviço continua péssimo, só piora".

Problemas constantes

Pela manhã, passageiros tiveram de trocar de trem depois de uma pane na Estação Gramacho, em Duque de Caxias. Muitas pessoas atravessaram os trilhos correndo para conseguir lugar e seguir viagem. A composição ficou parada por 15 minutos até que foi dada a ordem para a baldeação.



Segundo a Supervia, “houve uma ocorrência técnica com o trem, e os passageiros foram orientados a aguardar outra composição na plataforma”.

Na terça-feira (25) a Central do Brasil ficou duas horas fechada, sem chegadas nem partidas, por causa de um problema na rede aérea. O fechamento ocorreu às 18h10 e a operação só foi retomada às 20h30. Manifestantes protestaram contra as más condições dos trens e também contra a decisão da Agência Reguladora de Transportes (Agetransp) que autoriza a SuperVia a aumentar para R$ 7 o valor da passagem.