Policiais militares precisaram dispersar confusão na TijucaReprodução/WhatsApp O Dia

Publicado 03/04/2022 09:46 | Atualizado 03/04/2022 15:10

Rio - Torcedores do Fluminense e do Flamengo se envolveram em uma briga, na noite deste sábado (2), na Praça Varnhagen, no bairro da Tijuca, após a partida dos dois times pelo Campeonato Carioca, no Maracanã, que terminou com o título para o tricolor. A Polícia Militar foi acionada e equipes do Batalhão de Policiamento Especializado em Estádios (BEPE) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) precisaram dispersar o tumulto.



Em imagens enviadas ao WhatsApp O Dia, é possível ver diversas viaturas e policiais indo em direção aos torcedores com escudos. Também é possível ouvir o som do que parecem ser bombas e disparos. Entretanto, não há relatos de feridos ou presos na confusão. Confira.

Legenda: Torcedores precisaram ser dispersados da Praça Varnhagem durante confusão, após partida entre Flamengo e Fluminense

Crédito: WhatsApp O Dia#ODia pic.twitter.com/m8Yj14oROg — Jornal O Dia (@jornalodia) April 3, 2022 Homem teria sido arremessado Rio Maracanã



Durante a briga entre torcedores nas proximidades da Praça Varnhagen, um homem teria sido arremessado no Rio Maracanã, na altura da Rua Adolfo Mota, Tijuca. Segundo os relatos, a ocorrência teria acontecido na noite de sábado (2), depois da partida entre Flamengo e Fluminense. A Polícia Civil afirmou que não há registro do caso e o Corpo de Bombeiros também não foi acionado. A PM informou que houve uma confusão no local, mas não há informações do homem em questão.



Um vídeo publicado pela página 'Alerta Tijucano' mostra o momento da briga. Uma moça filma o grupo de torcedores cercando o homem no guarda-corpo do Rio Maracanã. Em seguida, ele não aparece nas imagens e os agressores arremessam objeto na água, onde estaria a vítima. Nervosa, a jovem grita e diz "jogaram a pessoa dentro do rio".