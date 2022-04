Chuva castigou o Rio de Janeiro e deixou vários pontos alagados - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 03/04/2022 09:50 | Atualizado 03/04/2022 14:50

Rio - A cidade do Rio segue em estágio de mobilização neste domingo (3) por conta das chuvas que atingem todo o estado desde a madrugada de sexta-feira (1).



A previsão do tempo, de acordo com o Alerta Rio, é de chuva fraca a moderada, em pontos isolados, a qualquer momento. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), são esperados 15mm de volume de chuva na cidade e a temperatura tem máxima de 27° e mínima de 22°.



A cidade está em mobilização desde as 19h deste sábado (02). Este é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade, podendo afetar a rotina de parte da população.



Nesta segunda-feira (4), o dia será um pouco mais quente, com máxima de 28° e mínima de 23°, a previsão é de tempo nublado e sem chuvas ao longo do dia.