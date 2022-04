Suspeitos foram encaminhado à 37ª DP - Divulgação

Publicado 03/04/2022 15:26

Rio - Três pessoas foram conduzidas à 37ª DP (Ilha do Governador) por furto de energia, nesta quinta-feira (31), na Estrada Canários, Ilha do Governador. Durante uma inspeção, técnicos da Light identificaram irregularidades em um mercadinho, uma sorveteria e um depósito de bebidas, em operação que contou com apoio da Polícia Civil. Ainda não há informação se o trio foi detido ou liberado.

Os estabelecimentos estavam conectados irregularmente direto à rede elétrica da companhia, fazendo com que o consumo não fosse registrado corretamente. A situação foi confirmada por perito do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).



A Light atua em parceria com o poder público e empresas parceiras prestadoras de serviço para coibir essa prática, que é crime previsto no Código Penal, com pena de até oito anos de prisão. De acordo com a concessionária, o furto prejudica a qualidade da prestação do fornecimento de energia para a população e representa risco à segurança do consumidor.