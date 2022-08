Os policiais militares realizarão patrulhamento nas vias urbanas e nas faixas de areia das praias das Zonas Sul e Oeste - Divulgação

Os policiais militares realizarão patrulhamento nas vias urbanas e nas faixas de areia das praias das Zonas Sul e OesteDivulgação

Publicado 28/08/2022 19:43

Rio – Agentes da Polícia Militar iniciaram, neste sábado (27), uma operação para reforçar o policiamento nas cidades litorâneas do estado. Batizada de Operação Verão, a ação foi iniciada com quatro meses de antecedência, e vai mobilizar todas as unidades operacionais da corporação.

Segundo a PM, somente na orla da capital do estado, serão empregados quase 1.100 policiais militares para garantir a segurança de moradores e banhistas, do Aterro do Flamengo ao Pontal. Os policiais militares realizarão patrulhamento nas vias urbanas e nas faixas de areia das praias das Zonas Sul e Oeste. A ação também se estende às cidades litorâneas do Leste Fluminense, Costa Verde e Norte do estado.

Nessa nova versão da operação, haverá duas novidades. Uma será a instalação de tendas na faixa de areia com policiais militares A outra novidade será o e policiamento na faixa de areia com utilização dos novos quadriciclos adquiridos pela Corporação. As ações serão coordenadas do carro de comando estacionado no Arpoador, com apoio de imagens geradas por helicóptero do GAM (Grupamento Aeromóvel).

Além da orla, a ação reforçará o patrulhamento nos corredores viários que dão acesso às praias, assim como em terminais de modais de transporte coletivo de maior movimento, com abordagens em determinados pontos. Além dos batalhões de área, participam dessas ações policiais do RECOM (Rondas Especiais e Controle de Multidões, do BPVE (Batalhão de Policiamento em Vias Expressas) e da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP).

Na Zona Sul, equipes do Regimento de Polícia Montada (RPMont) no Aterro do Flamengo, nos bairros de Copacabana e Ipanema, como também na Barra da Tijuca. Uma equipe do Batalhão de Ações com Cães (BAC) dará apoio na estação do metrô da Praça Cardeal Arco Verde.