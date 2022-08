Publicado 29/08/2022 00:00

Sobre o resultado do debate presidencial, deixo para sua percepção, amigo leitor. O importante e necessário é que momentos assim sejam constantes para esclarecimento da população e reforço da democracia.

Niterói vem em crescimento constante e agora ganhou a vez no Natal. Enquanto a Lagoa perdeu a sua árvore, Niterói levará a sua de 50 metros para mais perto do mar, e enfeitará a cidade com outras. Atrairá turistas e vai perdendo a fama de que o mais bonito de lá é a vista para o Rio.