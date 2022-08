O mar subiu na areia e espantou os frequentadores na praia de Ipanema na Zona Sul do Rio - Sandro Vox / Agência O Dia

O mar subiu na areia e espantou os frequentadores na praia de Ipanema na Zona Sul do RioSandro Vox / Agência O Dia

Publicado 28/08/2022 18:48 | Atualizado 28/08/2022 18:49

Rio – Os cariocas que não gostam de dias nublados, nem de frio, já podem sentir a mudança no tempo. A chegada da frente fria neste domingo (28), trará queda na temperatura e ventos fortes nas próximas horas em todo o Rio. Segundo o Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (Redemet), houve registro de rajada de vento forte de 55,6 km/h nos Aeroportos Santos Dumont e Galeão.



Segundo o Alerta Rio, os ventos estarão moderados (entre 18,5 km/h a 51,9 km/h) a fortes (entre 52km/h a 76 km/h). De acordo com a previsão meteorológica do sistema de monitoramento da prefeitura, no decorrer dos próximos dias, os termômetros alcançam a máxima de 33 °C, enquanto a mínima será de 12 °C.



"Os acumulados mais significativos de chuva estão previstos para a madrugada e manhã de segunda-feira. Também temos previsão de ventos fortes já a partir da noite de domingo. Mas é importante ficar atento às atualizações das previsões para eventuais mudanças", destaca a meteorologista do Alerta Rio, Christiane Nascimento.



A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca, que podem registrar ondas de 2,5 metros na orla do Rio. Segundo a Marinha, ela se iniciará às 21h de domingo e o término será às 21h de terça-feira, dia 30.



Veja a previsão completa para a semana no Rio



sábado, dia 27, a nebulosidade estará variada, com céu parcialmente nublado a claro e sem previsão de chuvas. A temperatura máxima será de °C e a mínima de 17°C.



Neste domingo, dia 28, devido à aproximação de uma frente fria à noite, haverá aumento de nebulosidade, com previsão de chuva fraca a moderada e ventos moderados a fortes. A previsão é de que os termômetros marquem 34°C de máxima e 18 °C de mínima.



Na segunda-feira, dia 29, o céu estará nublado a encoberto com chuva fraca a moderada ao longo do dia, com a passagem desta frente fria pelo oceano. Os ventos estarão moderados a fortes. Os moradores do Rio devem se preparar: as temperaturas devem cair dez graus, com a máxima atingindo apenas 24 °C e a mínima, 14°C.



Na terça-feira, dia 30, céu parcialmente nublado a nublado com previsão de chuva fraca a isolada durante a madrugada. A máxima será de 23°C e a mínima de 12°C.



Na quarta e quinta-feira, dia 31 e 1, o tempo volta a ficar estável e não há previsão de chuva para a cidade do Rio de Janeiro. A máxima na quarta-feira será de 25°C, enquanto na quinta será de 27°C. A mínima nos dois dias será de 12°C.



Recomendação em caso de ventos fortes:



O Centro de Operações Rio reforça, a seguir, as recomendações de segurança elaboradas pela Defesa Civil do Estado (Sedec-RJ) e pelo Corpo de Bombeiros do RJ em caso de rajadas de ventos fortes:



Em casa:



- Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

- Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no - caso de alguma janela quebrar;

- Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

- Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

- Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

- Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua:



- Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

- Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

- Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

- Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

- Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

- Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.