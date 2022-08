A ocorrência foi registrada na 64ª DP (São João de Meriti) - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 28/08/2022 12:56

Rio - Um homem foi preso por policiais militares do 21º BPM (São João de Meriti) nas imediações do Morro do Amor, em São João de Meriti, na Baixada, neste sábado (27).



De acordo com a PM, a equipe do batalhão realizava um policiamento pelas imediações da comunidade quando abordou dois homens em uma motocicleta. Um deles, no entanto, conseguiu fugir, enquanto o outro foi preso. Com ele, foram apreendidos uma pistola e um rádio comunicador.



A ocorrência foi registrada na 64ª DP (São João de Meriti).