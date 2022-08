Prefeito Eduardo Paes com lideranças comunitárias, na Fazenda Botafogo, na Zona Norte - Marcelo Piu

Publicado 28/08/2022 12:37 | Atualizado 28/08/2022 12:41

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou, neste sábado (27), que o bairro de Fazenda Botafogo, na Zona Norte, passará por uma série de intervenções para melhorias na infraestrutura.

Nos próximos dias, a prefeitura vai iniciar as obras de recuperação da praça Beti Quadros Coimbra, além de começar o recapeamento do local. Para o mês de setembro, é aguardado o início do desassoreamento e dragagem do Rio Acari.

O anúncio aconteceu após uma reunião entre Eduardo Paes e lideranças comunitárias da região.



Ainda no último sábado, o prefeito também visitou obras que já estão em andamento na Pavuna, na praça da Avenida Martin Luther King.



As intervenções começaram há cerca de dez dias, com a recuperação do calçamento do entorno, a instalação de grama sintética no campo de futebol e a pintura da quadra poliesportiva. Os alambrados também serão reformados. A área de lazer também ganhará, ainda, quatro conjuntos de mesas e bancos em concretos, além da recuperação das muretas.



"A reforma desta praça é mais um exemplo entre outras tantas que ocorrem neste momento na cidade. Aqui, atendemos a um pedido dos moradores que vão ter um novo espaço de lazer e convivência para desfrutar com a família e os amigos", afirmou Paes.