Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 28/08/2022 10:22 | Atualizado 28/08/2022 12:36

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de um homem a tiros, na manhã deste sábado (27), na comunidade da Muzema, no bairro do Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. A vítima foi baleada na Rua Engenheiro Souza Filho e não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 27º BPM (Santa Cruz) isolaram a área e acionaram os agentes da especializada. De acordo com a Polícia Civil, a DHC realizou perícia no local e diligências estão em andamento para identificar o homem e esclarecer a autoria. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime.