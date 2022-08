Caso foi levado para a 12ª DP (Copacabana) - Divulgação / Redes Sociais

Caso foi levado para a 12ª DP (Copacabana)Divulgação / Redes Sociais

Rio - Um miltar de 48 anos foi preso em flagrante, em Copacabana, na Zona Sul, neste sábado (27), após dar calote em uma padaria. A prisão foi realizada por guardas municipais da Unidade de Ordem Pública (UOP) do bairro.



De acordo com a Guarda Muniicipal, os agentes foram acionados por um funcionário do estabelecimento, que fica na Rua Belford Roxo. Ele contou que o homem consumiu produtos da loja, no valor de R$ 74,06, e saiu sem pagar, alegando que não tinha dinheiro.



Após ser flagrado, ele resistiu a abordagem dos guardas e informou que não estava com seus documentos. Os agentes, porém, encontraram a identidade dele escondida nas dobras da barriga e verificaram que se tratava de um militar.



O homem não teve a identidade revelada. A corporação a qual ele faz parte também não foi informada pela assessoria da Guarda Municipal. Ele foi detido e levado para a 12º DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.