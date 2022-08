Marcus Vinícius 'Boquinha' é candidato a deputado estadual - Reprodução/Redes Sociais

Marcus Vinícius 'Boquinha' é candidato a deputado estadualReprodução/Redes Sociais

Publicado 28/08/2022 11:31 | Atualizado 28/08/2022 12:30

Rio - O vereador Marcus Vinicius de Moraes Guimarães, o Boquinha (Solidariedade), foi alvo de um ataque de criminosos, na noite deste sábado (27), no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Também candidato a deputado estadual, ele saía de uma igreja, no bairro Doutor Laureano, quando foi atacado por homens em uma picape.



Segundo uma nota divulgada pela assessoria do parlamentar, o caso aconteceu por volta das 22h30, na Rua Castro Alves, mas ninguém se feriu. Entretanto, o carro do vereador acabou ficando danificado no ataque. Os quatro criminosos que estavam no automóvel fugiram em seguida. Boquinha registrou o ocorrido na 59ª DP (Duque de Caxias).



Marcus Vinícius é presidente do Partido Solidariedade de Duque de Caxias. Boquinha foi eleito vereador da cidade da Baixada Fluminense em 2012 e reeleito em 2021. O parlamentar também atuou como secretário de Assistência Social e Direitos Humanos do município até março deste ano.

Vereadores são alvos de criminosos no Rio



Nos últimos meses, vereadores de diferentes municípios vem sendo alvos de criminosos. Na noite de 12 de julho, a vereadora do Rio Verônica Costa (PL) foi vítima de uma tentativa de assalto na Avenida Brasil, na altura da Fazenda Botafogo, e teve o carro atingido por dois tiros. Na ocasião, ela estava acompanhada do motorista, de uma assessora e uma fotógrafa, mas ninguém se feriu, porque o automóvel era blindado. O caso foi registrado na 30ª DP (Marechal Hermes).



Em 25 de junho, o também vereador da capital fluminense Luciano Vieira (Avante) teve o carro atingido por quatro disparos quando estava a caminho de uma agenda em Santa Cruz, na Zona Oeste, e cortou caminho pelo bairro de Barros Filho, na Zona Norte. O parlamentar contou que dois homens em uma motocicleta mandaram que o veículo parasse e efetuaram os disparos em seguida. O veículo era blindado e ninguém ficou ferido. O caso foi registrado na 39ª DP (Pavuna).





Poucos dias antes, em Duque de Caxias, o vereador de Mangaratiba, na Costa Verde, Mair Araujo Bichara, o Dr. Mair (Republicanos), teve seu automóvel atingido por três disparos. O caso aconteceu no dia 19 de junho, quando o parlamentar estava chegando para um plantão no Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, e foi abordado por uma dupla em uma moto. Ele contou que os bandidos disseram seu nome e ordenaram que ele descesse. Ao fugir, os criminosos atiraram, mas ele não ficou ferido. O crime foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos).