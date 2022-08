Tempo nublado com poucas nuvens no Aterro do Flamengo - Arquivo/Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 29/08/2022 09:06

Rio - Uma nova frente fria chegou ao Rio de Janeiro fez a cair a temperatura na cidade nesta segunda-feira (29), trazendo chuvas e ventos fortes. A ventania pode chegar a 80km/h e há alerta de ressaca, com ondas que podem chegar a 2,5 metros de altura.



O dia será de tempo fechado, chuva e vento. A temperatura cai e fica entre 20°C e 16°C na cidade. A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca que deve atingir toda a orla do Rio. Ela se iniciará às 21h de domingo e o término será às 21h de terça-feira, dia 30.



Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva atuam sobre a Zona Oeste da cidade e causam chuva fraca a moderada na região. Nuvens baixas sobre a cidade causam chuva fraca em pontos isolados principalmente na Zona Norte.