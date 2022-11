Durante a ação, a PM recuperou os pertences de uma vítima - Divulgação

Publicado 08/11/2022 12:05

Rio - Policiais militares do 41ºBPM (Irajá) prenderam dois suspeitos que atiraram contra os agentes no bairro da Pavuna, na Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira (7).

A equipe realizava um patrulhamento pela Avenida Chrisóstomo Pimentel, esquina com a Rua Coronel Moreira César, quando avistaram homens em motos. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos começaram a atirar. Durante o confronto, um homem foi atingido e levado para socorro no Hospital Municipal Albert Schweitzer. Um outro criminoso foi preso.

Na ação, foram apreendidos um fuzil, munições, uma mochila e uma base de rádio comunicador. Os pertences de uma vítima também foram recuperados. Os outros suspeitos fugiram.

A ocorrência foi encaminhada à 27ªDP (Vicente de Carvalho).