Prefeitura do Rio demole construções irregulares na Zona SulDivulgação

Publicado 08/11/2022 09:27 | Atualizado 08/11/2022 11:26

Rio - A Prefeitura do Rio demoliu, na manhã desta terça-feira (8), três construções irregulares dentro do Parque Natural Municipal Paisagem Carioca, na vila conhecida como Benjamim Constant, no bairro de Botafogo, na Zona Sul do Rio. A ação aconteceu após o recebimento de denúncias por parte da associação de moradores da vila.

Os imóveis, localizados na Rua Lauro Müller, eram ocupados há cerca de 60 anos pelo morador mais antigo da comunidade, que morreu no início de 2021. Por conta disso, os moradores tinham receio de que essas construções fossem invadidas por traficantes armados, já que existe uma trilha que liga ao morro da Babilônia.

De acordo com informações da Subprefeitura da Zona Sul, as edificações foram notificadas antes da operação. "Essas três casas eram irregulares pois passavam do limite da ecobarreira. Entretanto, havia um termo da família com o Ministério Público de que quando o morador morresse as casas seriam demolidas. Como o morador faleceu, a própria família, junto a associação de moradores, denunciou e solicitou a demolição", contou Flavio Valle, subprefeito da Zona Sul.

O secretário do Ambiente e Clima, Nilton Caldeira, destacou que a área em que foram feitas as construções faz parte de uma sobreposição de Unidades de Conservação da natureza, representando um valioso fragmento do ponto de vista ambiental.

"Elas estavam localizadas a cerca de 80 metros acima da última construção da Vila. Então, a demolição era necessária para evitar a expansão da comunidade nessa importante área verde. Seguimos atentos para combater outras invasões em áreas protegidas da nossa cidade", disse Nilton.

Devido o local ser de difícil acesso, as demolições tiveram de ser realizadas manualmente pela equipe da Secretaria Municipal de Ambiente e Clima (SMAC). Segundo o coordenador de Defesa Ambiental da SMAC, José Maurício Padrone, a Prefeitura teve que atuar rapidamente, embora as casas estivessem inabitadas.

"Havia sinais de eventual ocupação ou abrigo temporário para traficantes da comunidade da Babilônia, pois foram encontradas embalagens de refeição (quentinhas), latas e garrafas de refrigerantes e guimbas de cigarro e maconha. Então, a ação rápida para demolir foi extremamente importante para evitar danos maiores”, contou.

A ação contou com apoio da Subprefeitura da Zona Sul, do 2º Batalhão da Polícia Militar e da Patrulha Ambiental, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.