Crianças mergulham próximo à Praça Mauá, no Centro do Rio - Cléber Mendes / Agência O Dia

Publicado 01/12/2022 16:59 | Atualizado 01/12/2022 20:15

Rio - O Rio de Janeiro começou esta quinta-feira (1º) com um forte sol e a temperatura na faixa dos 30ºC, um belo dia para aproveitar as praias. No entanto, as nuvens começaram a aparecer na parte da tarde e a previsão é de que pancadas de chuva acompanhadas de raios atinjam a cidade no restante do dia.

Para os supersticiosos, a notícia desta sexta-feira é animadora. Apesar da manhã ensolarada, o aguaceiro chega à tarde, assim como o vento moderado a forte. O cenário é parecido com a última segunda-feira, quando a seleção brasileira venceu a Suíça por 1x0 pela Copa do Mundo no Catar. A diferença é que a chuva permanece durante a noite.

A comemoração no dia seguinte também deve ser molhada. O tempo continua chuvosos e fechado no sábado, com o céu totalmente coberto por nuvens. A temperatura terá máxima de 32ºC e mínima de 21ºC.

Fechando o fim de semana, domingo não dará brechas para uma ida à praia. A manhã será nublada e pancadas de chuva acompanhadas de raios chegam no Rio a partir da tarde.