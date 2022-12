A ocorrência foi registrada na 34ª DP (Bangu) - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 01/12/2022 16:45

Rio – Dois suspeitos ficaram feridos, na tarde desta quinta-feira (1º), em um confronto com policiais do Grupamento de Ações Táticas do 14° BPM (Bangu), na Comunidade Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Eles não tiveram a identidade revelada.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram ao local verificar uma denúncia de roubo de veículo quando foram atacados a tiros pelos suspeitos. Eles reagiram e, então, houve confronto. Após o fim dos disparos, os policiais encontraram os dois feridos, que foram levados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste.

Na ação, os agentes apreenderam um fuzil calibre 5.56 e um rádio transmissor. A ocorrência foi encaminhada para a 34ª DP (Bangu).

Segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), 16 unidades escolares da região da Vila Aliança tiveram aulas remotas para garantir a segurança de alunos e funcionários.



Já a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que os Centros Municipais de Saúde (CMS) Dr. Eithel Pinheiro de Oliveira Lima, Silvio Barbosa e a Clínica da Família Maria José de Sousa Barbosa acionaram o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interromperam o funcionamento nesta tarde.