Lucimar Almeida Gonçalves, colidiu o veículo que dirigia com a mureta da Ponte Heitor Frutuoso e caiu no rio Guandu - Reprodução / Facebook

Lucimar Almeida Gonçalves, colidiu o veículo que dirigia com a mureta da Ponte Heitor Frutuoso e caiu no rio GuanduReprodução / Facebook

Publicado 09/12/2022 12:17 | Atualizado 09/12/2022 12:37





De acordo com os bombeiros, equipes do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) e dos quartéis de Nova Iguaçu e Seropédica localizaram o corpo da motorista na altura de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Rio - Lucimar de Almeida Gonçalves, morta após colidir o carro que dirigia e cair no rio Guandu , foi enterrada no fim da manhã desta sexta-feira (9), no Cemitério de Campo Grande, na Zona Oeste, diante da presença de familiares e amigos. O cadáver e o veículo foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros após quatro dias de buscas , na última quarta.De acordo com os bombeiros, equipes do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) e dos quartéis de Nova Iguaçu e Seropédica localizaram o corpo da motorista na altura de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Desde o último domingo (4), os militares vasculharam a área com auxílio de embarcações, mergulhadores e drones com câmeras térmicas. Durante os trabalhos iniciais, apenas o para-choque do veículo foi encontrado. A peça foi fundamental para que os familiares pudessem reconhecer que o carro do acidente pertencia à Lucimar.