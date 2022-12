Antes da chegada dos Bombeiros, homem de 63 anos que caiu de ônibus recebe os primeiros socorros dos próprios passageiros - Reprodução

Antes da chegada dos Bombeiros, homem de 63 anos que caiu de ônibus recebe os primeiros socorros dos próprios passageirosReprodução

Publicado 14/12/2022 10:27 | Atualizado 14/12/2022 10:52

Rio - Um homem, identificado apenas como Marcus, de 63 anos, foi lançado para fora de um ônibus da linha 112 (Rodoviária x Gávea), na manhã desta quarta-feira (14), após a porta do coletivo se abrir na subida para o Elevado Paulo de Frontin, no Rio Comprido, na Zona Norte do Rio.



Segundo testemunhas, o veículo estava lotado no momento que a porta se abriu e Marcus caiu, rolando pela rua.

A vítima machucou a cabeça e recebeu os primeiros atendimentos por pessoas que estavam no coletivo. Em seguida, uma viatura dos bombeiros foi até o local para atendê-lo.



O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 7h46 para uma ocorrência na Praça da Bandeira, acesso para o Túnel Rebouças. Militares do Quartel de Vila Isabel foram enviados até o local.

Procurada, a Secretaria Municipal de Transportes Rodoviários (SMTR) disse lamentar o ocorrido e prometeu que vai reforçar a fiscalização nos ônibus da linha 112.



De acordo com a pasta, houve uma intensificação nas vistorias feitas nas garagens para "verificar o estado de conservação dos veículos e os dispositivos de acessibilidade". A Secretaria disse que mais de 500 ônibus foram autuados por irregularidades relacionadas ao estado que se encontravam os coletivos.

Casos recentes acabaram em morte

O auxiliar de manutenção Charles da Conceição, de 36 anos, morreu nesta terça-feira (1º de novembro) ao cair de um ônibus em movimento na Rua Pereira Franco, na Cidade Nova, região Central do Rio.



Segundo o relato de Daniel, irmão da vítima , o coletivo da linha Troncal 7 vinha lotado e Charles estava encostado na porta de acesso para cadeirantes. Devido a um problema de manutenção, a porta se abriu no momento em que o ônibus fez uma curva e ele foi arremessado para fora do coletivo. Com a queda, teve traumatismo craniano e perda de massa encefálica.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o Quartel Central do Corpo de Bombeiros (QOCG) foi acionado às 7h54 para socorrer a vítima. Charles foi levado com vida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu aos ferimentos.



Charles deixou espora e um filho de três anos.

Ela estava no ônibus da linha 783 (Marechal Hermes x Praça Seca), da Auto Viação Três Amigos. Segundo testemunhas, a aposentada caiu quando o veículo fez uma curva e a porta se abriu.



Maria chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte do Rio, mas não resistiu. Ela teve múltiplas fraturas na cabeça e ferimentos no corpo.