Motorista de aplicativo, que foi baleado no Jacaré, segue internado no Hospital Municipal Salgado Filho - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Diego é motorista de aplicativo e foi baleado na barriga quando estava transportando um passageiro em seu veículo. A vítima passava pelo Jacaré, Zona Norte do Rio, quando foi atingido. Segundo a família, o tiro perfurou o intestino da vítima. Rio - Permanece estável o estado de saúde de Diego da Cunha Abreu, de 35 anos, atingido por um tiro disparado por um policial militar , na última quinta-feira (15). A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nesta segunda-feira (19).Diego é motorista de aplicativo e foi baleado na barriga quando estava transportando um passageiro em seu veículo. A vítima passava pelo Jacaré, Zona Norte do Rio, quando foi atingido. Segundo a família, o tiro perfurou o intestino da vítima.

De acordo com a Polícia Militar, agentes da UPP do Jacarezinho foram abordar o veículo do rapaz, na localidade conhecida como Comunidade da Xuxa e, durante o procedimento, um dos policiais teria disparado acidentalmente.

O motorista foi levado pelos agentes para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Engenho Novo e posteriormente encaminhado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte, onde passou por cirurgia.



A Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) afirmou que foi instaurado um procedimento apuratório interno a respeito da ocorrência. A arma do policial foi apreendida e passará por perícia

O caso foi registrado na 25ª DP (Engenho Novo).