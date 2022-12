Balanço foi divulgado pelo Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB), da Polícia Civil - Tomaz Silva / Arquivo Agência Brasil

Balanço foi divulgado pelo Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB), da Polícia Civil Tomaz Silva / Arquivo Agência Brasil

Publicado 22/12/2022 11:40

Rio – A Polícia Civil prendeu 69 pessoas durante a Operação Captura VII, deflagrada na segunda (19) e na terça-feira (20), com o objetivo de reprimir roubos, furtos e receptação de telefones celulares, além de cumprir mandados de prisão. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira (21) pelo Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB).



Foram 55 presos em flagrante e 12 em cumprimento de mandados de prisão pelos crimes de receptação, tráfico de drogas, organização criminosa, estupro de vulnerável, roubo, venda ilegal de gás, adulteração de veículo, homicídio e outros. Dois adolescentes também foram apreendidos por ato infracional.



Participaram da ação agentes das delegacias da Baixada Fluminense: 48ª DP (Seropédica), 50ª DP (Itaguaí), 51ª DP (Paracambi), 52ª DP (Nova Iguaçu), 53ª DP (Mesquita), 54ª DP (Belford Roxo), 55ª DP (Queimados), 56ª DP (Comendador Soares), 57ª DP (Nilópolis), 58ª DP (Posse), 59ª DP (Duque de Caxias), 60ª DP (Campos Elíseos), 61ª DP (Xerém), 62ª DP (Imbariê), 63ª DP (Japeri), 64ª DP (Vilar dos Teles), 65ª DP (Magé), 66ª DP (Piabetá) e 67ª DP (Guapimirim).



Entre os detidos, estava um homem acusado de estupro de vulnerável, em Magé. A prisão foi realizada por agentes da 66º DP (Piabetá). De acordo com a delegacia, o suspeito teria cometido diversos abusos sexuais contra as duas filhas, à época menores de idade, quando ainda ficavam sob sua guarda. Os crimes, a delegacia afirma, eram cometidos durante os fins de semana.



Os agentes informaram que o autor intimidava as crianças afirmando que, caso relatassem os abusos, ele mataria a mãe delas. Uma das meninas foi abusada dos sete até os 11 anos, enquanto a outras, dos quatro aos nove. Também foi apurado que, antes de cometer o crime contra as filhas, o suspeito já havia cometido o crime contra duas sobrinhas, também menores de idade, e contra a própria irmã. As vítimas confirmaram os fatos e o homem confessou os delitos.



O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.



Outras três prisões aconteceram em Duque de Caxias. Policiais da 62ª DP (Imbariê) prenderam em flagrante três homens acusados de Tráfico de Drogas e Porte de Arma de Fogo.



De acordo com a delegacia da região, a equipe foi checar denúncia sobre tráfico de drogas na comunidade denominada "Avenida B". Ao se deslocar pela rua Catulo Cearense, três homens, que estavam no local conhecido como ponto de tráfico de drogas, chamaram a atenção dos policiais. Durante a abordagem, foram encontrados com os autores um revólver calibre 38, com seis munições intactas, e dois rádios transmissores.



Os homens não resistiram à abordagem e, informalmente, admitiram fazer parte do tráfico de drogas do local, vinculado à uma facção criminosa.



Os suspeitos serão encaminhados à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde também ficarão à disposição da Justiça.