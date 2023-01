PMs apreenderam material ilícito com suspeitos envolvidos no confronto no Complexo do Chapadão - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 11/01/2023 10:27 | Atualizado 11/01/2023 11:27

Rio - As polícias Civil e Militar realizam, desdo o início da manhã desta quarta-feira (11), operações em diversas comunidades da Zona Norte do Rio. Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) atuam em Parada de Lucas, enquanto equipes do Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e do 41º BPM estão, respectivamente, nos Complexos do Chapadão, Pedreira e Az de Ouro, além de nas favelas do Arará, Mandela e Manguinhos.

Durante a ação da DRFC na comunidade, que fica entre Cordovil e Vigário Geral, um confronto entre os agentes e criminosos chegou a interditar a pista lateral da Avenida Brasil, no sentido Zona Oeste. Segundo a Polícia Civil, a especializada realizava um trabalho de prevenção na altura de Parada de Lucas, quando se deparou com traficantes armados saindo da favela, que atiraram nos policiais. Houve confronto e, até o momento, não há registro de prisão ou apreensão no local.

Na ação nos Complexos do Chapão, Pedreira e Az de Ouro - entre os bairros de Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe, Ricardo de Albuquerque, Barros Filho, Coelho Neto e Parque Colúmbia - um suspeito morreu e dois criminosos foram presos , durante um confronto na Rua Javata. Com eles, foram apreendidos uma pistola calibre .9mm com a numeração suprimida; três granadas; um cinto tático militar (cinto NA); 27 munições; dois carregadores e drogas.

Além dos dois presos, um outro homem foi detido com dois carregadores de pistola, um rádio transmissor e drogas, no Chapadão. Equipes também atuam na região para remover barricadas. Já nas favelas de Manguinhos, Mandela e Arará, as equipes da CPP realizam ação em apoio à Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP). Até o momento, não há informação de prisão ou apreensão. A pasta informou que vai divulgar o balanço ao final da operação.



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que, por conta das ações, o Centro Municipal de Saúde Iraci Lopes, em Vigário Geral, acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interrompeu o funcionamento. Já a Clínica da Família (CF) Eidimir Thiago de Souza, em Parada de Lucas; o CMS José Breves, em Cordovil; a CF Manoel Fernandes de Araujo, na Pavuna e a CF Victor Valla, em Manguinhos mantêm o atendimento à população, mas suspenderam as atividades externas.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que as operações policiais realizadas nesta quarta-feira impactaram três escolas em Parada de Lucas. "Ressaltamos que o ano letivo ainda não se iniciou, portanto as escolas da rede municipal se encontram abertas para atendimento administrativo". Em parceria com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, a pasta instituiu o Programa Acesso Mais Seguro em unidades localizadas em áreas de confronto e, sempre que há uma situação de risco, o protocolo é acionado.

A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.