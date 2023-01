De acordo com a corporação, a via segue sem bloqueio - Divulgação

Publicado 11/01/2023 12:35

Na ocasião, o Governo do Rio foi alertado de que bolsonaristas estariam organizando uma manifestação golpista nos acessos da Reduc para impedir a distribuição de combustíveis e "parar o Brasil".

Na manhã desta quarta-feira (11), militares do #BPChq reforçam o policiamento nos acessos da Refinaria de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A via segue sem bloqueios ou alterações até o momento.#PMERJ#ServireProteger pic.twitter.com/znKmw5j6y2 — @pmerj (@PMERJ) January 11, 2023

De acordo com a PM, até o momento não houve ocorrências de tentativas de bloqueios ou outras alterações na via que dá acesso a refinaria.

Por meio das redes sociais, o governador do Rio Cláudio Castro (PL) se manifestou, então, contra os ataques bolsonaristas e garantiu que forças de segurança vão reforçar o policiamento em possíveis pontos de manifestação.

"Determinei, desde ontem, que as forças de segurança do RJ monitorem possíveis pontos e alvos de manifestações, em especial, a refinaria de Duque de Caxias e o centro do Rio de Janeiro", publicou no seu perfil do Twitter.

Justiça determina multa em caso de fechamento de rodovia

Além disso, a Justiça determinou também a remoção imediata, com uso de força policial, em caso de resistência, de quaisquer materiais que venham a ser utilizados com o intuito de obstar ou dificultar o tráfego no trecho da rodovia, com auxílio de força policial.

Em caso de descumprimento, a Justiça determina à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e à Polícia Rodoviária Federal, sob pena de responsabilização dos agentes omissos, que façam a identificação dos indivíduos responsáveis e comunique nos autos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis e das medidas de remoção imediata determinada.