Daniela Barros foi morta a tiros pelo ex-marido Rios Loureiro dentro de casa na RocinhaReprodução / Redes sociais

Publicado 11/01/2023 13:45

Rio – Daniela Barros Soares, de 29 anos, foi sepultada nesta quarta-feira (11) no Cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Familiares tristes com a perda compareceram para se despedir dela, que teria sido morta a tiros pelo ex-marido, na madrugada de segunda-feira (9), na comunidade da Rocinha, Zona Sul da capital.

“Ela era uma ótima mãe. Foi morta de forma covarde, estava dormindo”, disse Natália Barros, irmã da vítima.

O suspeito, Rios Loureiro de Souza Sablich, conhecido como Kinho, tinha três filhos com Daniela: dois gêmeos de 5 anos e uma menina de 7 anos. Ela também deixa um filho de 12 anos, fruto de outro relacionamento.

“O mais velho estava com ela quando o monstro entrou no quarto e pediu para ele sair. Logo em seguida, (o ex-marido) a matou. O filho que prestou socorro”, adicionou Natália, que junto a sua outra irmã está tomando conta dos sobrinhos.

Agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Rocinha e do Corpo de Bombeiros foram acionados para a ocorrência. Daniela chegou a ser encaminhada ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas não resistiu aos ferimentos.

Rios se entregou na Cidade da Polícia e foi preso em flagrante. Ele passou por audiência de custódia nesta terça-feira (10) e teve a prisão convertida em preventiva.

Feminicídios na Rocinha

Quatro mulheres morreram na Rocinha nas últimas duas semanas em casos nos quais há suspeita de feminicídio. Além de Daniela, Carmem Dias da Silva, Francisca Analice Mendes e Stephany Paiva teriam sido mortas por companheiros na comunidade.

No último domingo (8), Carmem foi esfaqueada e assassinada . O namorado, Wendel Luka Silva Virgílio, é suspeito do crime, que teria acontecido após uma discussão na casa da vítima. O homem foi preso e, nesta terça-feira, passou por audiência de custódia que decretou sua prisão preventiva.