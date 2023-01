PMs apreenderam arsenal durante operação no Morro do Campinho - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 13/01/2023 08:42 | Atualizado 13/01/2023 13:18

Rio - Uma operação programada da Polícia Militar para combater uma guerra entre milicianos e traficantes que atuam na região do Morro do Campinho, nesta sexta-feira (13), resultou na morte do chefe tráfico do Morro do Fubá e na prisão dos chefes dos Morros do Dezoito, em Água Santa, e do Urubu, em Pilares, ambos bairros da Zona Norte do Rio. A ação também deixou outro suspeito morto e prendeu mais sete homens.

De acordo com a PM, o 9º BPM (Rocha Miranda) cercou uma casa utilizada por criminosos como esconderijo. No local, nove homens foram presos, entre eles o criminoso Honório Pereira de Jesus, conhecido como H.O, apontado como chefe do Morro do Dezoito, e Geovani Lameira Antônio, o Netão, chefe do crime organizado do Morro do Urubu. Houve confronto e outros dois suspeitos ficaram feridos e não resistiram, sendo um deles Rafael Cardoso do Valle, o Baby, que comandava o Morro do Fubá. Ao todo, 11 fuzis foram apreendidos. As ocorrências foram apresentadas na 29ª DP (Madureira) e na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

"O 9º Batalhão, através do nosso comando, Coronel Xavier, já vem realizando trabalho de inteligência e monitoramento desses criminosos que atentam contra o território, o Comando Vermelho tentando invadir o Fubá e o Campinho já há algum tempo. Então, identificamos que poderia ter alguma ação desse tipo, identificamos que seriam 30 marginais que invadiriam o terreno, oriundos do Morro do Dezoito e do Urubu. Quando confirmada essa movimentação, nós fomos para a comunidade e realizamos o cerco aos marginais", explicou o major Furtado, do 9º BPM ao 'RJ1' da TV Globo.

Baby, H.O e Netão eram procurados pela polícia por conta de homicídios cometidos nas regiões que dominam. Desde o ano passado, os Morros do Campinho e do Fubá vem sofrendo com constantes confrontos, por conta da disputa entre integrantes do Comando Vermelho com a milícia do Tico e Teco, pelo controle total das regiões. O grupo paramilitar é chefiado pelos irmãos Leonardo Luccas Pereira, o Leléo ou Tico, e Diogo Luccas Pereira, o Teco ou Playboy, que está preso desde 2020. O local era comandado por eles, mas a traição de um membro facilitou a invasão dos traficantes, liderados por Rafael Cardoso do Valle.

"O Baby é na verdade um termo de puxador de guerra do Comando Vermelho, ele trabalha onde o Comando Vermelho tenta expandir. Então, ele puxa a tropa dele e tenta trabalhar as invasões. Ele foi neutralizado, é uma marginal altamente perigoso e foi um ganho enorme para a Polícia Militar essa neutralização", completou o major.

11 fuzis foram apreendidos na comunidade do Campinho durante uma operação do #9BPM para combater uma guerra entre milicianos e traficantes que atuam na região. Na ação, nove criminosos foram presos e dois morreram. pic.twitter.com/uL28gP93Jt — @pmerj (@PMERJ) January 13, 2023 Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Clínica da Família Souza Marques, na região de Campinho, acionou o protocolo de acesso mais seguro e interrompeu o funcionamento na manhã de hoje. A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou também que a operação policial impactou uma unidade de ensino na região do Campinho. Operações em comunidades do Rio

Também nesta sexta-feira, a corporação realiza operações em diversos locais do estado do Rio, com objetivo de reprimir o crime organizado, prender criminosos e apreender armas de fogo. No Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, na Zona Norte, a ação é realizada por equipes do 41º BPM (Irajá) e, até o momento, não há registro de prisões ou apreensões. Na noite de quinta-feira (12), um suspeito morreu na região, após trocar tiros com policiais militares, durante uma tentativa de abordagem a um veículo roubado. Na ocasião, o carro foi recuperado, um fuzil e um rádio transmissor foram apreendidos.

De acordo com a SMS, o Centro Municipal de Saúde Clementino Fraga, no Juramento, mantém o atendimento à população, mas suspendeu as atividades externas. Apesar de não haver operação da PM na Serrinha, em Madureira, por conta da proximidade com a favela de Vicente de Carvalho, a CF Mestre Molequinho do Império, próxima à comunidade, também não está realizando atendimento.

No Morro da Primavera, no bairro de Cavalcante, também atuam equipes do 9º BPM, enquanto o 2º BPM (Botafogo) está no Morro do Santo Amaro, no Catete. Não há registro de presos ou material ilícito apreendido nesses locais. Na região dos bairros da Zona Norte e Sul do Rio, as unidades de saúde municipais estão funcionando normalmente, de acordo com a SMS.

A SME informou que as operações desta sexta-feira impactaram três escolas na comunidade da Serrinha, em Madureira e uma unidade escolar na comunidade da Primavera. A pasta ressaltou que ano letivo ainda não se iniciou, portanto as escolas da rede municipal se encontram abertas para atendimento administrativo. Sempre que há uma situação de risco, o protocolo de acesso mais seguro é acionado.



Há ainda operações do 35º BPM (Itaboraí) nas comunidades do BNH, Marambaia, Apollo e Viúva, em Itaboraí, e do 7º BPM (São Gonçalo) no Morro Menino de Deus, em São Gonçalo, ambos na Região Metropolitana. Na última, dois traficantes foram presos e foram apreendidos com eles um rádio transmissor e drogas.

Em nota, a Prefeitura de São Gonçalo informou que as unidades de educação estão em período de férias escolares e que o setor administrativo não foi afetado pela operação e permanece funcionando até às 12h. Todas as unidades de saúde da região estão em funcionamento normal. A Prefeituras de Itaboraí ainda não informou se as unidades da rede municipal de saúde e ensino foram afetadas por conta das ações policiais.

Policiais do #7BPM , com o auxílio de uma retroescavadeira, estão retirando barricadas das ruas da comunidade do Menino de Deus, no bairro do Rocha, em São Gonçalo. pic.twitter.com/mTs8xPdPyq

Em Magé, na Baixada Fluminense, atuam equipes do 34° BPM (Magé) na comunidade da Lagoa. Já em Cabo Frio, na Região dos Lagos, o 25º BPM (Cabo Frio) realiza ação nasfavelasdo Jacaré, Monte Alegre, Rainha da Sucata e Boca do Mato. Não há informações sobre prisões ou apreensões nessas localidades. Procurada, a Prefeitura de Cabo Frio informou que a Escola Municipal Professora Catharina Silveira Cordeiro e a Creche Escola Municipal Maria Emilia Dos Santos Castro, no bairro Monte Alegre, além da Escola Estadual Municipalizada Teixeira E Souza, no Porto do Carro, tiveram o expediente na secretaria suspenso.



Nas demais localidades onde ocorrem operações da PM, o funcionamento aconteceu normalmente. A Prefeitura também destacou que a rede municipal de ensino está em período de férias, sendo o funcionamento das escolas somente administrativo. A Prefeituras de Magé não informou se as unidades da rede municipal de saúde e ensino foram afetadas pela operação da corporação.

A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.