PM apreende uma pistola 9mm e um revólver calibre 38 em um esconderijo de armas da milícia, no TerreirãoDivulgação / PMERJ

Publicado 18/01/2023 12:22

Gerente de depósito de bebidas, localizado na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, é conduzido à 42ª DP por policiais militares da #8DPJM, #31BPM e #SSI, durante uma ação conjunta que visava apreender armas de fogo no interior do estabelecimento comercial. (1/2) pic.twitter.com/oZoVy6Rfrf — @pmerj (@PMERJ) January 18, 2023

Rio - A Polícia Militar (PM) localizou, na noite da última terça-feira (17), um esconderijo da milícia na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Na ação, apesar de não ter havido prisões, os agentes apreenderam armas e munições no local.De acordo com informações da PM, equipes da Corregedoria Geral de Polícia Militar e do Comando de Operações Especiais (COE) foram checar denúncias, recebidas pelo setor de inteligência da corporação, sobre um esconderijo de milicianos que funcionava em um depósito de bebidas, na Rua do Arquiteto.No local, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm, um revólver 38, dois carregadores e 40 munições. O gerente do estabelecimento foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos e acabou liberado em seguida.O caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).