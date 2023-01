Agentes apreenderam uma pistola 9mm, dois simulacros de fuzil, dois carregadores de pistola e um colete balístico, no Borel, na Tijuca, Zona Norte do Rio - Divulgação

Agentes apreenderam uma pistola 9mm, dois simulacros de fuzil, dois carregadores de pistola e um colete balístico, no Borel, na Tijuca, Zona Norte do RioDivulgação

Publicado 23/01/2023 10:55 | Atualizado 23/01/2023 11:59

Rio - Agentes da Unidade de Polícia Pacificadora do Borel prenderam, na manhã desta segunda-feira (23), três homens suspeitos de integrar o tráfico de drogas da comunidade, no bairro da Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com o comando da unidade, os presos foram encontrados durante um patrulhamento realizado na localidade conhecida como Escadaria da Nike.

Na ação, os PMs apreenderam uma pistola 9mm, dois simulacros de fuzil, dois carregadores de pistola e um colete balístico.

A UPP Borel segue em patrulhamento na comunidade. A ocorrência foi encaminhada para a 19ª DP (Tijuca).

Conflito recente

O final de semana foi tenso na região após uma tentativa de invasão por parte da facção criminosa que controla o Borel a Casa Branca, comunidade vizinha. Na tentativa, houve troca de tiros entre policiais e bandidos. Um jovem de 18 anos, Daniel Eduardo Silveira Pinheiro, foi baleado na cabeça e morreu, na última sexta-feira (20), quando estava num bar com amigos. Ele foi enterrado ontem no cemitério do Catumbi, Zona Central do Rio