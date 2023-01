Crime aconteceu na madrugada do Réveillon e foi registrado por câmeras de segurança - Reprodução

Publicado 25/01/2023 13:05 | Atualizado 25/01/2023 13:30

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou o motorista de ônibus Valdir das Mercês Junior, de 29 anos, por homicídio doloso triplamente qualificado por ter matado intencionalmente o bombeiro Gilson Castro Silva, 58, na madruga do dia 1º de janeiro deste ano, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Zona Sul. O crime foi qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

A denúncia da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Botafogo e Copacabana foi oferecida à Justiça no dia 17 de janeiro, com pedido de prisão preventiva do motorista. O processo aguarda decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da capital. O documento aponta que, pelo menos, quatro gravações de vídeo distintas registraram o fato.

Ainda segundo a denúncia, testemunhas viram o Valdir irritado jogar o ônibus propositalmente contra Gilson, o que contradiz a alegação do réu de que não percebeu que o militar esteva em frente ao coletivo. Segundo o MPRJ, o motorista ficou incomodado com a atitude da vítima, que, parada em frente ao veículo, impedia que ele prosseguisse. O denunciado, então, deu pequenas aceleradas para ele sair da frente, o que não ocorreu.







Pouco depois, Valdir acelerou o ônibus contra a vítima, que acabou sendo derrubada, arrastada e esmagada. Imagens obtidas pelos agentes da 12ª DP (Copacabana), que investigou o caso, mostraram que o bombeiro foi arrastado por mais de 50 metros pela via antes que o motorista parasse o ônibus. O corpo de Gilson foi sepultado no dia 4 de janeiro, no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio.