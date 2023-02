O ônibus ficou de cabeça para baixo em um riacho ao cair de ponte - Divulgação

O ônibus ficou de cabeça para baixo em um riacho ao cair de ponteDivulgação

Publicado 09/02/2023 16:17 | Atualizado 09/02/2023 17:46

Rio – O inquérito sobre o acidente com um ônibus que deixou quatro mortos e 28 feridos na BR-116, próximo à cidade de Além Paraíba, na divisa Rio-Minas, teve que ser prorrogado devido ao dano causado ao tacógrafo no momento da queda do veículo. O delegado da 28ª DP (Além Paraíba) Marcos Vignolo considera que em até 30 dias as investigações chegam ao fim.

Segundo o delegado, o equipamento de medição de tempo de uso, distância percorrida e velocidade alcançada precisou ser levado para a assistência técnica para conseguir extrair os dados, por isso a extensão do prazo de conclusão, que anteriormente tinha sido calculado para esta quinta-feira (9), 10 dias após o ocorrido.

acidente aconteceu na madrugada do dia 30 de janeiro , quando o time de futebol de base do Esporte Clube Vila Maria Helena, de Caxias, na Baixada Fluminense, voltava de ônibus de Ubaporanga, no Vale do Rio Doce, após disputar e vencer um torneio na cidade na categoria sub-18 e ser vice no sub-15. O veículo caiu de uma ponte com altura de cerca de 10 metros e ficou de cabeça para baixo em um riacho. Além dos 28 jogadores, quatro adultos da comissão técnica também estavam no coletivo.