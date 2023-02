Policiais fecharam escritórios que ocupavam três andares de um prédio no Centro do Rio - Divulgação

Publicado 10/02/2023 22:43 | Atualizado 11/02/2023 10:30

Rio - Agentes da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) prenderam, nesta sexta-feira (10), 45 pessoas suspeitas de aplicarem golpes do empréstimo consignado em idosos e pensionistas. A operação é um desmembramento da prisão em flagrante de 31 pessoas, que aconteceu em 6 de janeiro deste ano. A organização criminosa operava em um novo "bunker" no Centro do Rio e no local funcionava um "call center", onde eram realizadas o aliciamento das vítimas e fraudes bancárias.

De acordo com as investigações, os criminosos fingiam ser operadores de telemarketing e entravam em contato com as pessoas dizendo que o crédito consignado contratado por elas já estava disponível para retirada. As vítimas negavam ter solicitado o empréstimo e nesse momento caíam no golpe, porque os membros da quadrilha solicitavam dados pessoais das vítimas com a desculpa de cancelar o pedido.

Com as informações, eles pegavam empréstimos reais, deixando a despesa para a pessoa que sofreu o golpe pagar. Os policiais foram até a central clandestina e encontraram os integrantes do grupo realizando negociações com clientes, além de quatro sócios e líderes da quadrilha. Os agentes apreenderam centenas de cadernos com dados pessoais, bancários e informações de fraudes ocorridas contra vítimas espalhadas por todo o Brasil, além de dezenas de computadores e contratos já formados.