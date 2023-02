Tempo vai permanecer instável na cidade do Rio neste sábado - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 11/02/2023 08:41 | Atualizado 11/02/2023 11:19

Rio - O Rio de Janeiro retornou ao estágio de normalidade na madrugada deste sábado (11), após a forte chuva desta sexta-feira (10). O município chegou a ficar nos estágios de atenção e mobilização ontem. O tempo vai permanecer instável e há previsão de pancadas moderadas a fortes, com raios, durante o período da tarde e noite de hoje. O dia será de céu nublado a parcialmente nublado, podendo registrar altas temperaturas, com máxima de 37º C e mínima de 19º C, com ventos moderados.

"Este sábado será de tempo instável no município devido à atuação de áreas de instabilidade em altos e médios níveis da atmosfera em conjunto com o calor. As temperaturas permanecem estáveis. A máxima prevista é de 37ºC"; explicou a meteorologista do Sistema Alerta Rio, Christiane Nascimento.

Por conta da previsão de chuva, os cariocas devem ficar em local seguro e evitar áreas com alagamentos, devido ao perigo de correnteza e de ferimentos com objetos, quedas em buracos sob a água e de doenças; não ficar próximos á beiras de córregos e rios, árvores, terrenos abertos e coberturas metálicas, além de precipícios, encostas e lugares altos sem proteção; nunca forçar passagem de carros em vias alagadas; e evitar passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas.

O Centro de Operações recomenda ainda que a população não permaneça em piscinas, rios e lagos; evite praticar esportes ao ar livre, especialmente no mar e não estacione próximo a torres de transmissão e placas de propaganda. Em casa, os moradores devem fechar as janelas, basculantes e portas para evitar canalização de ventos no interior de casa; além de persianas, cortinas ou blecautes para evitar que estilhaços se espalhem, se alguma janela quebrar. Em caso de falta de luz, é necessário cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.

Entre às 16h50 e 20h de ontem, os maiores acumulados de chuva em uma hora foram registrados na Barra da Tijuca/Riocentro (59,8 mm); na Avenida Brasil/Mendanha (57,2 mm); em Guaratiba (44,4 mm); Jacarepaguá/Tanque (33 mm); e na Autoestrada Grajáu-Jacarepaguá (29,2 mm). O temporal provocou 40 ocorrências em diversos pontos, sendo 30 bolsões d'água; sete alagamentos; um desabamento de estrutura; um deslizamento de terra; e uma queda de árvore.



Previsão do tempo



De acordo com o Sistema Alerta Rio, no domingo (12) e na segunda-feira (13), áreas de instabilidade em médios e altos níveis na atmosfera, associadas a um sistema de baixa pressão no oceano, mantêm o tempo instável, com previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes durante a tarde/noite, com raios. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de chuva de 20 mm e 15mm, respectivamente, bem como máximas de 35º C e 36º C, e mínimas de 19º C e 20º C.



Na terça (14) e quarta-feira (15), o calor e a passagem de instabilidades tanto no continente, como no oceano, favorecem a previsão de pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde/noite. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de chuva de 10 mm em cada dia. Os termômetros podem registrar máximas de 36º C e mínima de 18º C, na terça-feira, e de 38º C e 20º C na quarta. Nesse período, o céu ficará parcialmente nublado a nublado, com ventos fracos a moderados.