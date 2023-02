Muro desaba na Rua Xavier dos Pássaros, em Piedade, Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes sociais

Publicado 11/02/2023 10:12 | Atualizado 11/02/2023 12:45

Rio - O muro de contenção na lateral do acesso de moradores em uma vila em Piedade, na Zona Norte do Rio, desabou durante a forte chuva que castigou a cidade do Rio na noite de sexta-feira (10). De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), houve um escorregamento de solo que fez o muro desabar na Rua Xavier Pássaros, 71. Equipes do Corpo de Bombeiros do quartel do Méier foram acionadas no local por volta das 19h35. Ninguém ficou ferido.

Dois imóveis foram atingidos. Um terceiro imóvel, próximo ao rompimento do muro, mesmo não tendo sido atingido, corre risco de sofrer consequências estruturais em razão do risco de novos deslizamentos. Desse modo, foram feitas três interdições. A Seop informou ainda que a área de deposição dos escombros foi isolada por fita.

A família que mora na residência foi removida e levada para um local seguro. Entre os moradores removidos está uma idosa, que precisou da ajuda dos bombeiros para sair de casa por conta dos entulhos na parte externa.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a dimensão do desabamento. Um grande volume de terra se formou entre duas casas. Veja o vídeo:

"Muro desmoronou aqui pna Xavier dos Pássaros 71 em Piedade, por volta de 21h"#riodenojeira #riodejaneiro pic.twitter.com/vM4348LmYz — Rio de Nojeira Oficial ® (@riodenojeiraofc) February 11, 2023

Rio esteve em estágio de atenção

De acordo com o Centro de Operações Rio, há previsão de pancadas de chuva, com intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios e ventos, a partir da tarde deste sábado (11).

Procurada, a Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Habitação (SMH) ainda não informaram se estão acompanhando o caso.