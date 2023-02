Domingo tem previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes a partir da tarde - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 12/02/2023 09:11

Rio - O Rio de Janeiro retornou ao estágio de normalidade às 9h deste domingo (12), depois do temporal que atingiu a cidade na noite de sábado (11). Assim como no início da semana, a Zona Norte foi a mais afetada, registrando chuva acima de 10mm/15min nas estações de São Cristóvão, Saúde e Tijuca/Muda. Com o tempo ainda instável, pancadas de chuva moderadas a fortes acompanhadas de raios são esperadas a partir da tarde. As temperaturas permanecerão estáveis, com máxima de 34°C e mínima de 20ºC, além de ventos fracos a moderados. O dia será de céu nublado a parcialmente nublado.

De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR), até às 5h09 deste domingo, foram registradas 34 ocorrências relacionadas à chuva, sendo 22 bolsões d'água; seis quedas de árvores, sendo uma delas sobre fiação; quatro deslizamentos; um alagamento; e uma lâmina d'água. A maior parte dos acionamentos ocorreu na Zona Norte, em especial nos bairros de São Cristóvão e Tijuca. Durante o temporal, 32 sirenes tocaram nas comunidades cariocas.

No Morro dos Macacos, em Vila Isabel, uma casa desabou na localidade conhecida como Boca do Meio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para a Rua Senador Nabuco às 21h14, onde resgatou uma pessoa sem gravidade. Maria Souza, de 46 anos, foi encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da mulher. Às 23h13, o subprefeito da Grande Tijuca publicou em suas redes sociais que equipes estavam trabalhando na região da Muda, por conta de um deslizamento que ocorreu atrás de casas do local. Segundo Felipe Quintans, não houve vítimas.



Chuva no estado

Na Região Metropolitana do Rio, diversos locais de São Gonçalo ficaram debaixo d 'água. Nas redes sociais, moradores mostraram bairros como Jardim Catarina, Alcântara, Galo Branco, Colubandê, Mutuá, Trindade e Estrela do Norte completamente alagados. De acordo com a prefeitura, o município está em estágio de atenção. Na terça-feira passada, duas pessoas foram encontradas sem vida na cidade, por conta do temporal. Em todo o estado, foram seis mortes registradas.

Além deles, em Niterói, também na Região Metropolitana, uma mulher, identificada como Karla Santos, morreu depois de ser eletrocutada. Ela ainda chegou ser levada para o Hospital de Clínicas do Ingá, mas não resistiu. Já na cidade de Saquarema, na Região dos Lagos, Haroldo Júnior, 27, foi atingido por um raio, na Alameda Praia de Jaconé, no bairro Vilatur. Os corpos das vítimas do temporal foram sepultados entre a quarta (8) e sexta-feira (10).

De acordo com a Defesa Civil, os bombeiros já atenderam 267 ocorrências relacionadas às chuvas nas últimas 24 horas, em todo o estado do Rio de Janeiro, sendo 154 cortes de árvores, 81 salvamentos de pessoas presas ou ilhadas, dez inundações e 22 desabamentos e deslizamentos. "Os agentes estão em contato permanente com as prefeituras, dando suporte quando as ocorrências extrapolam a capacidade de resposta da gestão municipal - o que ainda não aconteceu", destacou o órgão.

O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) segue monitorando as condições meteorológicas e os níveis pluviométricos e enviando alertas para os municípios. O panorama meteorológico deste domingo é de céu parcialmente nublado a encoberto, com pancadas de chuva moderada a forte a partir da tarde. Os ventos estarão fracos a moderados. A capital fluminense, Costa Verde, Baixada Fluminense, regiões Sul e Metropolitana, principalmente em São Gonçalo, foram os pontos de atenção de sábado.