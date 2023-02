Agentes realizaram ação de ordenamento urbano no Recreio, Zona Oeste do Rio - Divulgação / Seop

Agentes realizaram ação de ordenamento urbano no Recreio, Zona Oeste do RioDivulgação / Seop

Publicado 25/02/2023 11:00

Rio - Uma festa irregular foi interrompida por agentes da Prefeitura durante uma ação de ordenamento urbano na noite desta sexta-feira (24), na Praia do Recreio, Zona Oeste da cidade. De acordo com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), o evento costuma reunir pessoas de diversos municípios do Rio.

Ao todo, foram apreendidas 11 caixas de som, além da aplicação de multa em 62 carros e motos estacionados de maneira irregular. Os agentes também rebocaram 23 veículos e desmontaram quatro tendas e três barracas. A ação foi realizada pela Seop com apoio da Subprefeitura da Barra, da Guarda Municipal e do 31º BPM (Recreio).

fotogaleria

Em janeiro deste ano, um show causou grandes transtornos no mesmo bairro. Sem autorização, a festa resultou em 88,4 toneladas de lixo e diversas reclamações. "Nunca vi uma situação de tamanho abandono. Um caos total. Não tinha policiamento e nem fiscalização", comentou uma moradora da região. Por fim, o grupo responsável pela apresentação foi multado em R$ 140 mil

"Essa foi uma atuação preventiva que realizamos em conjunto com a Subprefeitura da Barra. Monitoramos as redes sociais e identificamos a movimentação para a realização desse evento clandestino no Recreio. Preparamos operações, tanto de fiscalização nos acessos ao bairro, para evitar veículos irregulares circulando na região, quanto a presença da Guarda Municipal e das equipes de controle urbano para realizar a apreensão de caixas de som para que os moradores tivessem uma noite tranquila naquela localidade", comentou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

"Importante destacar que a praia é um espaço democrático, desde que as regras sejam cumpridas. Seguiremos atuando de forma preventiva, com inteligência, para trazer ordenamento urbano para os moradores da região", concluiu.

A ação de fiscalização aconteceu por causa de mensagens enviadas para a subprefeitura com denúncias sobre o evento. Com isso, foi solicitada a presença dos outros órgãos públicos para uma investigação estratégica com objetivo de coibir a desordem.

"Estamos monitorando eventos como esse, com a intenção de prevenir a desordem, o uso de caixas de som, estacionamento em local indevido e a ação de ambulantes não licenciados. Este tipo de evento demanda um número maior de garis e maquinários na limpeza das areias, tendo em vista que a maioria dos frequentadores usa garrafas de vidro, o que causa risco para os frequentadores da praia. Estamos sempre atentos às demandas dos moradores e seguiremos, em conjunto com os outros órgãos da Prefeitura, realizando as fiscalizações em toda nossa região", disse o subprefeito da Barra, Raphael Lima.



Por fim, as equipes da Comlurb trabalharam na limpeza das areias durante a noite e intensificaram os serviços de varrição no calçadão logo cedo.