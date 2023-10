Treinamento de agentes do Acre com o Bope durante operação na Maré - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 10/10/2023 10:54

Rio- Agentes do curso de operações especiais da Polícia Militar do Acre atuaram na segunda fase da Operação Maré realizada, na manhã desta terça-feira (10), como parte do treinamento que realizam com o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).Segundo a Polícia Militar, pelo menos nove agentes do Acre realizaram o treinamento durante a megaoperação na Vila do João e Vila Pinheiro, região do centro de treinamento de guerra dos criminosos revelado por investigações da Polícia Civil. Os alvos da ação eram integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP).

A corporação informou ainda que os treinamentos com tropas de outros estados são corriqueiros e o principal objetivo é entender a realidade do RJ e trocar experiências. As visitas são consideradas práticas de atividade de instrução.Durante a ação, a área de lazer e centro de treinamento construído pelo tráfico na comunidade foi retomada . O local conta com piscina olímpica, campo de futebol e área de churrasco coberta. Segundo investigações da Polícia Civil, o espaço era usado por lideranças criminosas, suas famílias e convidados, além de reuniões da facção e treinamentos operacionais de traficantes. Complexo da Pedreira, na Zona Norte, também é alvo de operação da Polícia Civil . De acordo com o secretário da corporação, José Renato Torres, a ação mira criminosos responsáveis pela explosão de um ônibus que deixou três passageiros feridos na Avenida Brasil. Os suspeitos seriam integrantes da facção Terceiro Comando Puro (TCP). Um adolescente, de 15 anos, responsável por arremessar o artefato foi apreendido na comunidade. Aos policiais, o jovem confessou o crime. ataque ao ônibus ocorreu no último dia 27, onde passageiros e motoristas viveram momentos de terror durante um arrastão na Avenida Brasil, altura de Barros Filho, na Zona Norte. Na ação, criminosos jogaram um artefato explosivo de fabricação caseira que explodiu no interior do veículo e deixou três pessoas feridas, dentre elas, um idoso de 61 anos, em estado grave. O veículo atingido foi o coletivo da linha 771 que faz o trajeto Campo Grande x Coelho Neto.Nesta segunda-feira (10), a megaoperação prendeu nove criminosos, sendo seis com mandados de prisão em aberto e dois em flagrante. Além disso, foi apreendido 100kg de pasta base de cocaína em um galpão perto da Vila Cruzeiro, na Penha, e mais de meia tonelada de maconha e drogas sintéticas no Complexo da Maré. O prejuízo estimado para o tráfico foi de R$ 15 milhões.