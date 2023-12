Márcio Araújo de Souza - Divulgação/MPRJ

Publicado 16/12/2023 11:51

Rio - O policial militar reformado Márcio Araújo de Souza , de 54 anos, apontado como o principal segurança do bicheiro Rogério de Andrade, sofreu um atentado no condomínio onde mora, em Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste, na noite desta sexta-feira (15). Os criminosos teriam atirado contra a casa do agente, mas não conseguiram executá-lo e fugiram do local em dois veículos.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe do 27° BPM (Santa Cruz) foi acionada para verificar a ocorrência de disparo de arma de fogo no condomínio, enquanto realizavam um patrulhamento pela região.



O acionamento foi feito pela síndica, que afirmou ter visto pelas câmeras de monitoramento os indivíduos armados e encapuzados realizando disparos e fugindo. O local foi preservado para a perícia e o caso registrado na 43ª DP (Guaratiba).

Segundo a Polícia Civil, o militar reformado já foi ouvido na delegacia. Ainda de acordo com a polícia, as investigações estão em andamento para identificar os autores e esclarecer os fatos.

Quem é Márcio Araújo de Souza

O sargento reformado da PM foi preso em fevereiro por ser suspeito da morte do bicheiro Fernando Iggnácio , em 2020. Apontado pelo Ministério Público do Rio (MPRJ) como chefe de segurança do Rogério de Andrade, o policial chegou a ser reincluído nos quadros ativos da Polícia Militar oito dias após decisão da Justiça determinar sua liberdade.

Márcio era apontado como o responsável por contratar os matadores que executaram Fernando Iggnácio, adversário de Rogério de Andrade na luta pelos espólios do Castor de Andrade, morto em 1997. Iggnácio foi assassinado em uma emboscada em um heliponto no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste.

Rogério de Andrade

Sobrinho de Castor de Andrade, símbolo da contravenção carioca na década de 1980, Rogério de Andrade seguiu o legado do tio no jogo do bicho. O bicheiro chegou a ser preso em agosto de 2022, após um pedido do Gaeco (Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado), do MPRJ. No entanto, o contraventor foi solto em dezembro do mesmo ano, quando o Superior Tribunal de Justiça (STJ) substituiu sua prisão por medidas cautelares.



Em 2010, Rogério de Andrade também foi alvo de um atentado. O carro em que ele e o filho Diogo, de 17 anos, estavam na Avenida das Américas, uma das mais movimentadas da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, foi atacado por um motoqueiro. O homem teria atirado granadas, atingindo ainda um outro veículo. Na ocasião, Diogo de Andrade morreu.