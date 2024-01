Em dia de recorde de temperatura, termômetros passaram dos 40ºC em Campo Grande, Zona Oeste - Cleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 17/01/2024 11:22 | Atualizado 17/01/2024 14:47

Rio - Confirmando o que já estava sendo previsto pelos sistemas de meteorologia, o Rio de Janeiro registrou a temperatura mais alta deste ano, nesta quarta-feira (17). Segundo o Centro de Operações Rio (COR), os termômetros chegaram aos 41,8°C, às 11h30, na estação Guaratiba, Zona Oeste. O recorde anterior havia sido na terça-feira (16), com 40,7ºC.

Ainda de acordo com o COR, a sensação térmica em Guaratiba chegou aos 59,5ºC, outro recorde alcançado em 2024. Em Santa Cruz, também na Zona Oeste, chegou aos 52°C às 11h50. Apesar do forte calor, o tempo deve começar a virar ainda na tarde desta quarta-feira (17), com previsão de céu parcialmente nublado, porém, sem chuva.

A partir de quinta-feira (18), a formação de um sistema de baixa pressão no oceano deixará o tempo instável, com grande possibilidade de pancadas de chuva na parte da tarde. O calor, no entanto, deve se manter, com máxima de 39ºC e mínima de 23ºC. A situação pode se repetir também na sexta-feira (19), porém, com previsão de temperaturas mais amenas, entre 22ºC e 32ºC.

O fim de semana novamente deve ser marcado por fortes chuvas. A instabilidades causada pelo deslocamento deste sistema de baixa pressão vai influenciar no tempo. Segundo o Sistema Alerta Rio, no sábado (20), é previsto pancadas de chuva a partir da manhã, acompanhadas de raios. Apesar disso, a temperatura vai subir, com máxima de 34ºC e mínima de 21ºC.

Neste período, o volume de chuva previsto é de 25 mm/h. Acompanhadas de forte ventania, podendo chegar até 76 km/h, as tempestades podem causar transtornos a cidade, que já sofreu com enchentes no último fim de semana.

Já no domingo (21), o volume vai baixar. Com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento, os ventos úmidos no oceano vão manter o céu nublado e encoberto ao longo do dia. As temperaturas também vão cair, variando entre 28ºC e 19ºC.