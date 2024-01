Nesta segunda-feira, o céu ficará nublado e há previsão de chuva fraca - Armando Paiva / Agência O Dia

Publicado 22/01/2024 08:23 | Atualizado 22/01/2024 09:27

Rio - Após o temporal da madrugada deste domingo (21), o céu amanheceu nublado nesta segunda-feira (22) e a previsão ainda aponta chuva para os próximos dias. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a cidade segue em Estágio 2, devido ao risco de ocorrências de alto impacto no município.

Nesta segunda-feira, o transporte de umidade do oceano em direção ao continente mantém o tempo instável no Rio. Assim, o céu ficará entre nublado e parcialmente nublado, com previsão de chuva fraca a moderada. Os ventos ficarão fracos e as temperaturas permanecerão estáveis, com mínima de 21°C e máxima de 29°C.



De acordo com o Alerta Rio, entre terça (23) e quarta-feira (24), também há previsão de chuva fraca a moderada. O volume das precipitações, inclusive, poderá passar de 10 mm/h em pelo menos um ponto da cidade. Na quarta-feira, por exemplo, os termômetros podem atingir os 18°C.



Já na quinta-feira (25), áreas de instabilidades na atmosfera poderão ocasionar pancadas isoladas durante a tarde e noite. Na sexta-feira (26), o tempo continuará instável na cidade, com previsão de chuva fraca a moderada. O volume também poderá passar de 10 mm/h e os ventos estarão fortes.

Sobre estes volumes, o COR detalhou quais os níveis considerados fracos, moderados, fortes ou muito fortes. Até 0,5 mm/h: chuva fraca; entre 0,5 e 25 mm/h: chuva moderada; de 25,1 a 50 mm/h: chuva forte; maior de que 50 mm/h: chuva muito forte.

Desde a madrugada de domingo, segundo o COR, 49 bolsões d'água foram registrados, além de três deslizamentos e sete queda de árvores. O Corpo de Bombeiros realizou 70 atendimentos relacionados às chuvas até o momento, a maioria referente a salvamentos de pessoas, inundações e alagamentos.

Temporal causou estragos

A forte chuva que atingiu o Rio na madrugada deste domingo alagou ruas e 85 sirenes precisaram ser acionadas em 54 comunidades. A cidade entrou no Estágio 3, às 2h50, por conta dos altos registros de chuva dentro do período de uma hora.



show da cantora Pitty , no Morro da Urca, na Zona Sul, precisou ser interrompido por conta do temporal. Os bondinhos do Pão de Açúcar pararam de circular e algumas pessoas ficaram presas aguardando liberação.