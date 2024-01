Motoristas se arriscam durante a travessia - Reprodução/ Bom Dia Rio

Publicado 22/01/2024 08:34 | Atualizado 22/01/2024 09:14

Rio - Motoristas que precisam passar pela Avenida Prefeito Sá Lessa, em Coelho Neto, na Zona Norte, enfrentam um grande alagamento há dias, desde as últimas chuvas que deixaram 12 mortos no Rio . O local fica próximo ao Rio Acari, que transbordou e inundou além da rua, diversas casas da região, e dá acesso a uma das principais vias da cidade, a Avenida Brasil.No último dia 14, após o temporal, moradores ainda registraram a presença de jacarés na região . Nesta segunda (22) alguns motoristas se arriscam para fazer o trajeto, que inundou ainda mais devido as chuvas deste último fim de semana, enquanto outros desistem no meio do caminho. Carros mais baixos não conseguem passar.