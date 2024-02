PM prende 50 torcedores antes de clássico entre Vasco e Flamengo - Reprodução

Publicado 04/02/2024 16:18 | Atualizado 05/02/2024 10:54

Rio - A Polícia Militar prendeu cerca de 60 torcedores antes do jogo entre Vasco e Flamengo, neste domingo (4), na Região Metropolitana e na Zona Norte do Rio. Em São Gonçalo e Niterói, 33 pessoas foram detidas por policiais do 12° BPM (Niterói) e do 7° BPM (São Gonçalo) durante intenso confronto entre torcedores na Praça do Barreto, em Niterói, neste domingo (4). Na ação também foram apreendidos cinco bastões de madeira. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).

No Centro de Niterói, mais três torcedores do Vasco foram presos por policiais do 12° BPM (Niterói). Com eles, foram apreendidos bombas de fabricação artesanal e bastões de madeiras. A ocorrência foi encaminhada à 76ª DP (Niterói).

Em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, outros quatro torcedores do Vasco foram detidos com bastões de madeira, fogos de artifício e um artefato explosivo O grupo foi localizado por policiais da UPP Barreira do Vasco Tuiuti, na Rua General Almério de Moura.

Outros dois torcedores do Vasco foram presos por policiais do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) na Rua Prefeito Olímpio de Melo, em Benfica, Zona Norte, por estarem transportando materiais explosivos. Durante a abordagem, foi verificado que ambos possuíam anotações criminais. Eles foram encaminhados à 21ª DP (Bonsucesso).

Mais cedo, o diretor da torcida Jovem do Flamengo e um comparsa foram presos com arma de fogo na Penha. Policiais do 16º BPM (Olaria) apreenderam um revólver e doze munições. A apreensão ocorreu na Rua Santa Basilissa, local tradicional de reunião de torcedores. Os dois foram conduzidos à 22ª DP (Penha).