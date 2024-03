Criança de 2 anos segue internada na enfermaria pediátrica do HGNI - Divulgação

Publicado 02/03/2024 09:15 | Atualizado 02/03/2024 10:12

Rio - A criança de 2 anos esfaqueada na Baixada Fluminense passou por cirurgia e permanece internada no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), no bairro da Posse, neste sábado (2). O crime aconteceu no município, na última quarta-feira (27), e a mãe da vítima, apontada como principal suspeita, acabou morrendo, depois de ser atropelada por um caminhão.

De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, a criança deu entrada na unidade em estado grave, com ferimentos provocados por arma branca e passou por uma cirurgia de emergência. A vítima segue internada na enfermaria pediátrica do hospital e o quadro de saúde é considerado estável. O HGNI notificou o caso para o Conselho Tutelar e equipes de psicologia e serviço social estão acolhendo a família.

Segundo a Polícia Militar, o 20º BPM (Mesquita) foi acionado para o hospital e a tia da vítima disse aos agentes que a própria mãe havia esfaqueado a criança. A família relatou ainda que, após cometer o crime, a mulher se jogou na frente de um caminhão, na Rua Presidente Vargas, no bairro Comendador Soares, também em Nova Iguaçu. Ela não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O caso é investigado pela 56ª DP (Comendador Soares).

Mãe é principal suspeita de matar criança de 6 anos em Realengo



Na última quinta-feira (28), uma criança de 6 anos foi encontrada morta dentro de casa , na Rua Açu, em Realengo, na Zona Oeste. De acordo com a Polícia Civil, a mãe é a principal suspeita de cometer o crime, que é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Ainda não se sabe a causa da morte, mas a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória e, segundo o 14º BPM (Bangu), tinha sinais de envenenamento.

De acordo com relatos nas redes sociais, a mãe tinha histórico de depressão e por isso teria matado a criança, que seria pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Em seguida, ela tentou tirar a própria vida. Os dois foram encontrados dentro de casa pelo marido, que é padrasto do menino e acionou a polícia. A mulher permanece internada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. A SMS informou que o quadro dela permanece grave neste sábado.