Ana Paula Oliveira testemunhou durante o júri do PM Alessandro Marcelino - Renan Areias / Agência O Dia

Ana Paula Oliveira testemunhou durante o júri do PM Alessandro MarcelinoRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 05/03/2024 16:14 | Atualizado 05/03/2024 16:34

Rio - Após quase 10 anos do homicídio de Jhonatha de Oliveira Lima, de 19 anos, o policial militar Alessandro Marcelino de Souza passa por júri popular nesta terça-feira (5). O julgamento começou no início da tarde e são esperadas nove testemunhas, sendo cinco de acusação e quatro de defesa. Em frente ao Tribunal de Justiça do Rio, amigos e familiares da vítima, além de integrantes de movimento sociais, realizaram um protesto antes do início do júri.

"Eu espero o mínimo. Para mim, a resposta de uma condenação do policial que assassinou meu filho, hoje, é o mínimo. Dez anos de uma luta incansável, uma luta dolorosa, sofrida, acho que ter a resposta da condenação é a resposta do fim da impunidade. É isso que a gente precisa porque, não só no nosso estado, existe uma impunidade da violência policial que alimenta para que outros homicídios aconteçam", desabafou Ana Paula de Oliveira, mãe da vítima.

fotogaleria

Patrícia Gomes de Oliveira, tia de Jhonatha, foi uma das testemunhas a depor durante o julgamento. Após o depoimento, ela pediu pela condenação de Alessandro.

"Estamos aguardando há 10 anos pela justiça. Como a minha irmã já diz, a justiça nunca vai ser feita porque não podem trazer o Jhonatha de volta para a gente. Mas o mínimo que o Estado nos deve é a prisão do policial que atira para matar em uma pessoa desarmada. Ele não tem esse direito. Não existe pena de morte no nosso país, mas, na nossa sociedade, a galera legitima que matem certos tipos de pessoas. Por conta da cor, por conta do CEP... Isso tem que acabar", lamentou.

Em maio de 2014, o jovem de 19 anos foi morto com um tiro nas costas durante uma operação policial da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos quando voltava a pé para a casa da avó. Em um primeiro momento, o PM alegou que havia se deparado com criminosos armados, mas não tinha atirado. No entanto, o resultado do exame de balística mostrou que a bala que atingiu Jhonatha havia saído da arma de Alessandro. Com isso, ele passou a admitir que havia atirado sete vezes.

Um vídeo em 3D elaborado pela Defensoria Pública do Rio remontou a cena da morte do jovem. O material foi elaborado com com base em informações de imagens de satélites, visita ao local, provas dos autos, demais perícias feitas ao longo do processo, depoimentos de testemunhas, além da versão apresentada pelo réu.

De acordo com a Defensoria Pública, havia um protesto de moradores desarmados contra abordagens violentas da polícia, já que, segundo testemunha, agentes teriam xingado crianças que brincavam em um campinho de futebol. Com isso, Alessandro atirou tanto para o alto quanto em direção à multidão, atingindo a vítima que passava próximo ao local com a namorada.

Um ano antes do assassinato de Johnatha, em 2013, o mesmo policial militar já havia sido acusado de triplo homicídio na Baixada Fluminense. Alessandro Marcelino chegou a ser preso, mas teve seu caso impronunciado e voltou à ativa.