Com participação da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, evento acontecerá no Museu do AmanhãArquivo / Agência O Dia

Publicado 06/03/2024 11:35 | Atualizado 06/03/2024 11:42

Rio - Composto apenas por mulheres, o evento "Justiça climática em tempos de transformação" vai reunir, nesta quinta-feira (7), autoridades ligadas ao meio ambiente, como a ministra Marina Silva, para um debate sobre mudanças climáticas, no Museu do Amanhã, na Zona Portuária. Com entrada gratuita, o encontro vai acontecer entre 14h e 15h30 e os ingressos devem ser retirados aqui

Realizado na véspera do Dia Internacional das Mulheres, o encontro abordará o tema climático, ressaltando a importância de mulheres, pessoas negras e periféricas, além de jovens, na formulação de políticas públicas. Além disso, também será tratado como a sociedade pode se engajar em planos para frear as mudanças climáticas, que é um dos problemas mais relevantes atualmente.

Além da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que vai abordar como o Governo Federal tem atuado para combater essas transformações, a secretária de Ambiente e Clima do Rio, Tainá de Paula, a diretora do Instituto Clima e Sociedade, Maria Netto, e a ativista e influenciadora, Domitila Barros, também participarão do evento.

De acordo com a secretária, estas reuniões são importantes para discutir os rumos da política climática à luz da justiça. "O Rio de Janeiro tem a missão importante de receber e liderar o G20 neste ano. A conjuntura internacional é favorável para o Brasil se consolidar como um líder da governança climática global, e o Rio tem se firmado como um dos principais representantes do país", disse Tainá de Paula.



G20 no Rio de Janeiro

G20 , que acontecerá nos dias 18 e 19 de novembro, terá a presença de lideranças dos 19 países-membros, mais a União Africana e a União Europeia, para reuniões diplomáticas no Rio de Janeiro. Os encontros começaram em fevereiro, quando foram realizadas as primeiras discussões de chanceleres da cúpula.

No dia 21 de fevereiro , o prefeito Eduardo Paes recebeu, no Palácio da Cidade, o grupo de chanceleres que vieram ao Rio para a reunião preparatória da Cúpula do G20. Os convidados, que participaram de um encontro na Marina da Glória, foram recepcionados também pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, para coquetel e jantar.

Paes, inclusive, encaminhou um projeto de lei à Câmara Municipal, que declara os dias 18 e 19 de novembro de 2024 como feriados, por conta das Cúpulas de Chefes de Estado. A medida terá valor apenas este ano.

Serviço



Evento: Justiça climática em tempos de transformação

Data: 07/03/2024

Local: Auditório do Museu do Amanhã

Horário: 14h às 15h30