Marinete da Silva e Antônio Francisco da Silva, mãe e pai de MarielleCleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 14/03/2024 12:02 | Atualizado 14/03/2024 16:01

Rio - Amigos, parentes de Marielle Franco e Anderson Gomes e representantes de movimentos sociais lotaram a Igreja Nossa Senhora do Parto, no Centro do Rio, na manhã desta quinta-feira (14), seis anos após o assassinato da ex-vereadora e do motorista. A missa, celebrada pelos padres Nitaldo e Gegê, além do Frei Tatá, teve início às 10h e foi marcada por pedidos de justiça e pelo fim de mortes de jovens negros e periféricos.



"O crime de Marielle foi dar visibilidade aos nossos invisíveis. Já são seis anos, e há casos de mães com mais de 30 anos sem respostas", afirmou o padre Nitaldo.

A mãe de Marielle Franco, Marinete Silva, a irmã, a ministra Anielle Franco, e Ana Paula, mãe do jovem Johnatha, que foi



"Minha prece é por mais responsabilidade, especialmente do Estado do Rio de Janeiro. O que fizeram com minha filha e com seu filho, Ana Paula, é inaceitável. Estamos na Igreja da Nossa Senhora do Parto, e peço para que nossos filhos possam ter vida longa", afirmou a advogada Marinete Silva.



A ministra da Igualdade Racial Anielle Franco pediu para que a população não aceite o fato de que mães ou pais fiquem sem seus filhos. "Que a gente não naturalize nenhum corpo tombado nesse país. Que a gente consiga humanizar as nossas lutas. Sempre foi impossível dialogar com o obscuro. Rogo para que a gente não normalize uma criança de 4 anos espancada, um veredito como a Ana Paula teve, uma deputada agredida e xingada, a dor de ver uma mulher negra eleita morta e as pessoas se acharem no direito de fazer piadas", ressaltou a ministra.



O coletivo de mães de vítimas de violência ocupou três fileiras à frente, na igreja, e estendeu uma faixa pedindo justiça para crimes cometidos por policiais e outros agentes públicos. Na semana passada, familiares de Johnatha fizeram um protesto em frente ao Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) após o policial militar Alessandro Marcelino de Souza, responsável pelo tiro que matou o jovem, ser condenado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.





O coletivo de mães de vítimas de violência ocupou três fileiras à frente, na igreja, e estendeu uma faixa pedindo justiça para crimes cometidos por policiais e outros agentes públicos. Na semana passada, familiares de Johnatha fizeram um protesto em frente ao Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) após o policial militar Alessandro Marcelino de Souza, responsável pelo tiro que matou o jovem, ser condenado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.O coletivo de mães de vítimas de violência ocupou três fileiras à frente, na igreja, e estendeu uma faixa pedindo justiça para crimes cometidos por policiais e outros agentes públicos.

Protestos no Buraco do Lume e Câmara Municipal

Após a missa, os protestos continuaram em uma caminhada iniciada no Buraco do Lume, no Centro do Rio, em frente ao monumento à Marielle Franco, e seguiu para a Câmara Municipal. Familiares da vereadora e de Anderson Gomes seguiram cobrando esclarecimentos do assassinato dos dois, mas também de outras vítimas de violência de estado.



Uma miscelânea de cartazes com homenagens a outras vítimas foi estendida aos pés da escultura. "Me pergunto se todos esses casos vão ficar sem respostas, invisíveis. A gente tem que se indignar muito mais e não só no dia 14 de março, mas agradeço a quem está aqui. Não sei como faria sozinha", declarou Agatha Arnaus Reis, viúva de Anderson Gomes.



O pai de Marielle Franco, Antônio Francisco da Silva Neto, também cobrou respostas: "Para nós, não importa se o governo é de direita ou esquerda", ressaltou.



A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, apontou a violência política de gênero e raça da qual sua irmã foi vítima: "A gente não pode naturalizar as fotos que estão aqui. Toda vez que tentam matar uma liderança no nosso país, tentam apagar nossas cabeças", emocionou-se.



A filha de Marielle Franco, Luyara Franco, afirmou que seis anos é tempo demais para a família: "É tempo demais para dor, pra saudade e pra justiça. É inadmissível que nossa família não saiba quem mandou matar, que os executores não tenham ido ao júri popular. Vamos lutar e ser continuidade do sonho dela", afirmou.



Na escadaria da Câmara Municipal do Rio, familiares se posicionaram com cartazes em homenagem às vítimas de violência e proferiram falas. Entre elas, a avó de Kathlen Romeu, Sayonara de Fátima Queiroz, emocionou-se: "Não é justo a gente ter nossos netos e bisnetos tirados de nossas vidas".



A vereadora Monica Cunnha (Psol) ressaltou em seu discurso que outra maneira de fazer justiça à Marielle Franco é aprovar os projetos de lei propostos pela vereadora executada em março de 2018. Ela também estimulou que o parlamento seja ocupado por mulheres como Marielle.



